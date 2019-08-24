Санкции США не отразятся на Миассе

Завод в Челябинской области продолжает работать в штатном режиме.

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В главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области информацию о сокращении рабочего дня на автозаводе «Урал» в Миассе не подтвердили.

Ранее в прессе появилась информация о том, что заводы группы ГАЗ переходят на «четырехдневку». Некоторые СМИ отметили, что это должно было коснуться и работников завода «Урал» в Миассе. В ноябре прошло года миасский автозавод «Урал» вышел из-под протектората «Группы ГАЗ». Предприятие работает в штатном режиме.

Напомним, в июне этого года Алексей Текслер посещал автозавод «Урал», где познакомился с производством. Предприятие готовит вахтовые автобусы, подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, подъемные машины и другие.