Санаторий «Лесная сказка» под Чебаркулем проверят после жалоб родителей

Дети, приехавшие на отдых по льготным путевкам, жалуются на грязь и на педагогов

Минсоц Челябинской области организует комплексную проверку условий отдыха в детском санатории «Лесная сказка» под Чебаркулем, куда отдыхают льготники по бесплатным путевкам, сообщают в ведомстве.

«Министерство организует комплексную выездную проверку в санатории „Лесная сказка“, с которым заключен государственный контракт. В ходе проверки будет дана объективна оценка организации отдыха, оздоровления, закаливающих и лечебно-профилактических процедур. В случае выявления нарушений незамедлительно будут приняты меры по их устранению»,

— поясняют в Минсоце.

Ранее в социальных сетях появились жалобы от родителей, которые отправили в санаторий детей.

Одна из мам Мария Алексеева жалуется на грязь в помещениях и отсутствие горячей воды, на холодные блюда в столовой и на грубых вожатых, которые не следят за детьми и матерятся.

По словам другой мамы Любови Гагиной, ее ребенок пытался отправить родителям видео скрипучих коек и разбитых дверей, но у него отобрали сотовый телефон и заставили стереть запись.