«Министерство организует комплексную выездную проверку в санатории „Лесная сказка“, с которым заключен государственный контракт. В ходе проверки будет дана объективна оценка организации отдыха, оздоровления, закаливающих и лечебно-профилактических процедур. В случае выявления нарушений незамедлительно будут приняты меры по их устранению», — поясняют в Минсоце.
Ранее в социальных сетях появились жалобы от родителей, которые отправили в санаторий детей.
Одна из мам Мария Алексеева жалуется на грязь в помещениях и отсутствие горячей воды, на холодные блюда в столовой и на грубых вожатых, которые не следят за детьми и матерятся.
По словам другой мамы Любови Гагиной, ее ребенок пытался отправить родителям видео скрипучих коек и разбитых дверей, но у него отобрали сотовый телефон и заставили стереть запись.
Родители, отправлявшие детей в этот же санаторий до этого, также недовольны условиями проживания, качеством лечения и отношение педагогов.
Между тем в детские лагеря Челябинской области вернут родительский день — Роспотребнадзор смягчил правила работы оздоровительных организаций за городом.
Как родителям защищать права ребенка в летнем лагере, мы рассказали здесь.