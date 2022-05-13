Санатории Челябинской области вошли в двадцатку самых дорогих здравниц России на летний сезон

В регионе развита сеть санаторно-курортного лечения

Эксперты портала «Санатории России» составили рейтинг цен летнего сезона-2022 в здравницах России. Челябинская область со своей разветвленной сетью санаториев и пансионатов занимает 2-е место в Уральском федеральном округе и 15-е в двадцатке самых дорогих регионов по суточной стоимости путевок в здравницы. Где самый дешевый отдых и какие цены ждут россиян предстоящим летом на курортах Краснодарского края и Крыма — в подборке.

Челябинскую область эксперты отнесли к некурортным регионам России, но с развитой сетью здравниц. Особенностью предстоящего летнего сезона может стать рост спроса на санаторный отдых в этих краях. К таким местам относят санатории Урала, где три из четырех регионов входят в топ-20 самых высокобюджетных.

Так, первое место в уральском рейтинге по стоимости суточного пребывания — у Тюмени, здесь путевка обойдется в среднем в 5460 рублей в сутки. За эти же деньги можно пожить сутки в санаториях Алтайского края и Республики Алтай — двух самых дорогих для санаторного отдыха сибирских регионов. На втором месте в уральском рейтинге Челябинск. Здесь сутки в санатории обойдутся в среднем в 4680 рублей. На третьем месте — Свердловск и 4550 рублей за сутки.

Соседняя Республика Башкортостан (за 4120 рублей в сутки) возглавила рейтинг самых дорогих регионов Поволжского округа. А Татарстан (3350 рублей в сутки) вошел в топ-20 бюджетных мест отдыха. Самые дорогие лечение и отдых среди регионов — в Подмосковье за 5980 рублей в сутки. Второе и третье место в рейтинге дорогого санаторного отдыха в регионах — за Краснодарским и Ставропольским краями соответственно. Челябинская область занимает 15-е место в топ-20 регионов с дорогими здравницами. Замыкает двадцатку Кабардино-Балкария.





Рейтинг самых дешевых регионов возглавили Забайкальский край (2980 рублей в сутки), Ивановская и Вологодская области (по 3020 рублей в сутки). Из ближайших к Южному Уралу низкобюджетных регионов — Оренбургская область и 3280 рублей в сутки.

Эксперты отмечают сразу несколько трендов предстоящего летнего сезона. Во-первых, 2022 год может стать рекордным по загрузке санаторно-курортных учреждений. Востребованы места не только в «звездных» санаториях, но и в обычных, не имеющих ни одной звезды. Также многие отмечают, что россияне выбирают ближайшие места отдыха и оздоровления в своем или соседнем регионе.

«И это несмотря на увеличение количества субсидируемых авиаперевозок по стране. Люди словно не хотят надолго отрываться от своих домов, откладывая дальние поездки на потом», — рассказывают специалисты портала.

Кстати, информагентство «Первое областное» подготовило топ-5 вариантов для отдыха на Южном Урале. Этот как раз тот самый случай, когда за укреплением здоровья, отдыхом и уединением с природой не нужно далеко уезжать.





При этом рекордный спрос показывают санатории курортов Кавказских Минеральных Вод ― от Кисловодска (6240 рублей в сутки) до Ессентуков (5630 рублей в сутки) ― и Сочи (5870 рублей в сутки). Покупка путевок других курортов Краснодарского края остается на уровне 2021 года. В санаториях Республики Крым сутки стоят 5310 рублей, в Адыгее ― 4730 рублей. Вместе с Краснодаром они входят в топ дорогих мест летнего оздоровления этого года.

«Высокий спрос обнажил давнюю проблему отрасли, которая заключается в острой нехватке здравниц уровня 4 и 5 звезд. Качественный сервис, комфортные номера, разнообразная досуговая программа должны стать неотъемлемой составляющей санаторно-курортного отдыха. При этом уже сейчас в большинстве санаториев страны лечебно-оздоровительный процесс организован на достаточно высоком уровне», — считает основатель портала Санатории-России.рф и руководитель ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

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