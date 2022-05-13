Туристам предлагают топ‑5 направлений для летнего отдыха на Южном Урале

Рассказываем, куда можно отправиться активно провести время, подлечиться и отдохнуть с детьми

Спрос на внутренний туризм и курорты Челябинской области предлагают южноуральцам и гостям региона различные виды отдыха: оздоровительный, активный, созидательный, семейный и даже гастрономический. Подробнее — в нашем материале.

Инфраструктура в сфере туризма в области тоже не стоит на месте. И дело не только в комфортабельных отелях, которых за последние годы в Челябинской области появилось немало. Директор магнитогорского туристического агентства Дарья Батурина рассказывает, что турбизнес сегодня использует различные уловки, чтобы привлечь клиентов.

«После пандемии предприниматели обратили всё внимание на активное развитие местных курортов. Появляются мини-отели и базы отдыха как для семейного, так и для молодежного отдыха. Спектр услуг становится шире, даже в сравнении с 2020 годом, а сервис все больше приближается к условиям заграничных курортов. И я не имею в виду шведский стол. Речь о SPA-салонах, обширных развлекательных программах, спортивных комплексах с бассейнами и многом другом», — прокомментировала Дарья Батурина.

Как рассказала Дарья, еще один из факторов того, что региональный туризм становится популярным, — уверенность в том, что поездка не отменится. К слову, первый большой поток отдыхающих местные курорты уже ощутили на прошедших майских праздниках. Впереди сезон летних отпусков. И если вы еще не определились с планами на лето, предлагаем вашему вниманию самые интересные направления для летнего отдыха в краю трех тысяч озер.

Для желающих оздоровиться





В Челябинской области насчитывается более 40 санаторно-курортных организаций, наиболее известные из которых — «Увильды», «Карагайский бор», «Урал», «Жемчужина Урала», «Кисегач» и другие. Во многих из них разработаны уникальные программы по восстановлению после COVID-19, инсультов и инфарктов, химиотерапии.

Используются как проверенные временем, так и современные методики лечения: грязе- и водолечение, сильвинитовые камеры и соляные шахты, озонотерапия и многие другие. В санаториях также много предложений для детокса и похудения, велнес-программ для улучшения самочувствия и восстановления жизненных сил.

Для любителей активного отдыха





В начале мая открылся сплавной сезон по рекам Ай, Юрюзань, Уфа. Даже в паводок на южноуральских реках не появляются водовороты и перекаты, а значит, они являются безопасными для сплавов всей семьей.

Любителям активного и экстремального времяпрепровождения курорты Южного Урала предлагают также покататься на квадроциклах по лужам, болотам и топям. Например, в «Боярской станице» можно взять в прокат квадроцикл и отправиться по несложному маршруту по окрестностям Челябинска. А экоотель «Экстрим-клуб» в Карабаше предлагает испытание посерьезнее. Здесь можно арендовать квадроцикл и отправиться в горы на целый день.

Для тех, кто любит расслабиться





Южноуральцам, не готовым к сплавам и «грязевым» заездам, курорты предлагают прямо противоположный вид отдыха. Термальные источники, банные и аквакомплексы стали местом притяжения многих туристов. В Еткуле это «Баден-Баден» и «Александрия», в Челябинске — аквакомплекс VODA, а на ГЛК «Солнечная долина» — «Бани мира» с эксклюзивными методиками парения. Банные чаны с прекрасным видом на горы есть в загородном отеле «ТаганайTermal» (Златоуст), тини-хаусе «Тыелга» (Миасс), на базе отдыха «Метелица» (Катав-Ивановский район) и в других местах размещения.

Для отдыха с детьми





Дни становятся теплее, а значит, сейчас самое время для длительных и интересных прогулок с детьми на свежем воздухе. Так, на экскурсии по ленд-арт-парку «Острова» на озере Сунгуль можно увидеть динозавров, зеркальных фламинго и другие необычные арт-объекты.

В нацпарке «Зюраткуль» семьям с детьми предлагают посетить мараловое хозяйство: угостить морковкой горделивых оленей и забавную альпаку. Детям постарше будут интересны программы парка исторической реконструкции «Гардарика», где традиционно много экскурсий и полевых квестов.

Для любителей вкусно поесть





Нежная качотта, копченая осетрина, черемуховый торт или вареники с редькой — вот неполный перечень гастрономических впечатлений, которые можно получить в Челябинской области. Так, на сыроварне «Кочкарское подворье» в селе Кочкарь Пластовского района регулярно проходят дегустации сыров. В магазине также можно приобрести качотту в обсыпке из луговых трав, сырные конфеты из пармезана и даже сыр в обсыпке из древесного угля.

Музей пельменя в Миассе ежедневно устраивает гастрономические экскурсии по особняку купца Смирнова. Здесь же можно записаться на пельменный мастер-класс и научиться сразу нескольким видам защипа. Посещение Музея пельменя можно совместить с экскурсией на фабрику «ЧаоКофе», в которую входит знакомство с производством, дегустация кофе с шоколадом и даже сеанс ароматерапии.

Любители рыбы могут попробовать на Южном Урале «царскую» уху. Ее готовят в Кунашаке на осетровой ферме. Здесь же проводят экскурсии по рыбоводческому хозяйству и продают свежую и копченую рыбу.