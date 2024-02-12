В аэропорту Челябинска вылет самолета в Сургут задержали на 9 часов

Воздушное судно прибыло в столицу Южного Урала с задержкой

Самолет из Челябинска вылетел в Сургут с девятичасовой задержкой. По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Курчатов, воздушное судно должно было отправиться в 16:40 11 февраля, но вылетело лишь в 01:43 12 февраля. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, причиной длительной задержки стало позднее прибытие самолета в Челябинск.

Всего на рейс № 260 авиакомпании «ЮТэйр» было зарегистрировано 70 пассажиров. Оказание им необходимых услуг контролировали представители ведомства, находившиеся в воздушной гавани.