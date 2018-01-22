/ Челябинск претендует на звание самого привлекательного и узнаваемого города России

Поддержать столицу Южного Урала можно в Интернет-голосовании.

Челябинск может стать лучшим городом России. Город выбился в первую десятку голосования за звание самого привлекательного и узнаваемого. Участвуют в нем главные города регионов России. Сейчас Челябинск находится на 9 месте с 3640 голосами, и у жителей Южного Урала есть целый год, чтобы вывести город в лидеры.

Из всех крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, и достойный стать национальным символом. Именно вы можете проголосовать за свой любимый город и повлиять на итоговый выбор самого привлекательного города России. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы конкурса «Город России».

Отметим, что на первом месте в рейтинге сейчас находится Владикавказ, столица Северной Осетии. За него проголосовали больше 40 тысяч раз. Также Челябинск обходят Магас, Нальчик, Красноярск, Кострома, Владивосток, Пенза, Ханты-Мансийск. Замыкает десятку Вологда.



Отдать свой голос за Челябинск можно здесь.

