/ «Гринфлайт» обещает достроить все проблемные дома в 2018 году

Южноуральские дольщики ждут завершения строительства еще 38 домов.

Вопрос обманутых дольщиков остается на контроле правительства Челябинской области. На последнем совещании, проведенном губернатором Борисом Дубровским, обсуждался план работы на 2018 год. Самым оптимистичным оказался застройщик «Гринфлайт». В микрорайоне «Академ Riverside» планируется построить сразу 9 домов.



На совещании Олег Лакницкий подтвердил, что все оставшиеся дома будут сданы в этом году, таким образом, наши планы об окончании строительства микрорайона «Академ Riverside» в 2018 году будут выполнены. — рассказал вице-губернатор Сергей Шаль.

Проблемный «Речелстрой» начал выдавать ключи от квартир дольщикам. Дом, который обещали сдать в конце 2017 года, ввели в эксплуатацию. Всего же в регионе 96 застройщиков возводят дома на деньги участников долевого строительства. Это 315 домов, из них 38 проблемные.



Наша задача помочь участникам долевого строительства в максимально сжатые сроки получить свои квартиры. Правительство области оказывает вам всю необходимую поддержку. Ищите оптимальные решения. Я хочу видеть положительную динамику ввода проблемных объектов. — обратился к руководителям компаний-застройщиков Борис Дубровский.

Заседания, посвященные проблемам долевого строительства, будут продолжаться.