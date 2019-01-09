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/ Самая протяженная горнолыжная трасса покорилась участнице реабилитационной программы «Лыжи мечты»

Самая протяженная горнолыжная трасса покорилась участнице реабилитационной программы «Лыжи мечты»

Евгения Иванова смогла покорить вершину своей мечты.
сегодня в 10:01
  |  Общество

На Южном Урале одна из воспитанниц реабилитационной программы «Лыжи мечты» спустилась по самой протяженной трассе «Солнечной долины». Евгения Иванова приняла участие в проекте «Мечтай со мной», где поделилась мечтой сфотографироваться на вершине горы и спуститься по самой большой трассе. Организаторы проекта рассказывают, что исполняют желания детей и пожилых людей, помогают воплотить в жизнь идеи, в реализации которых участвует сам человек.

Сегодня мечта Жени сбылась, мы очень счастливы. Мы написали письмо представителям проекта и вот мы здесь — на вершине горы. Спасибо руководителям проекта и всем волонтерам. Также мы благодарны руководству курорта, лично Олегу Юрьевичу Сиротину, за то, что на «Солнечной долине» проводится такая работа с «особенными» детьми. Мы принимаем участие в реабилитационной программе «Лыжи мечты» уже четвертый год, отмечаем большой прогресс у Жени. Здесь работают лучшие инструкторы, которые вкладывают в свое дело свою душу. Дети это чувствуют и тоже заряжаются энергетикой. — рассказывает мама Жени, Ирина Иванова.

Евгения поднялась на вершину горы и совершила спуск с шеф-инструктором программы «Лыжи мечты» Владимиром Мельновым и председателем совета директоров «Солнечной долины» Олегом Сиротиным.

У нас на курорте реализуется не один социальный проект: уже в течение десяти лет детишки из Челябинска приезжают на «Солнечную долину» учиться кататься на лыжах и сноуборде по программе «Урок здоровья». В этом году география проекта расширилась, теперь мы привозим и детей из сельских школ и деревень Миасского, Златоустовского городских округов и Чебаркуля. — отметил Олег Сиротин.

Программа «Лыжи мечты. Горы равных возможностей» реализуется уже в течение четырех лет. За это время терапевтическую поддержку получили более 500 детей.

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