/ Самая протяженная горнолыжная трасса покорилась участнице реабилитационной программы «Лыжи мечты»

Евгения Иванова смогла покорить вершину своей мечты.

На Южном Урале одна из воспитанниц реабилитационной программы «Лыжи мечты» спустилась по самой протяженной трассе «Солнечной долины». Евгения Иванова приняла участие в проекте «Мечтай со мной», где поделилась мечтой сфотографироваться на вершине горы и спуститься по самой большой трассе. Организаторы проекта рассказывают, что исполняют желания детей и пожилых людей, помогают воплотить в жизнь идеи, в реализации которых участвует сам человек.

Сегодня мечта Жени сбылась, мы очень счастливы. Мы написали письмо представителям проекта и вот мы здесь — на вершине горы. Спасибо руководителям проекта и всем волонтерам. Также мы благодарны руководству курорта, лично Олегу Юрьевичу Сиротину, за то, что на «Солнечной долине» проводится такая работа с «особенными» детьми. Мы принимаем участие в реабилитационной программе «Лыжи мечты» уже четвертый год, отмечаем большой прогресс у Жени. Здесь работают лучшие инструкторы, которые вкладывают в свое дело свою душу. Дети это чувствуют и тоже заряжаются энергетикой. — рассказывает мама Жени, Ирина Иванова.

Евгения поднялась на вершину горы и совершила спуск с шеф-инструктором программы «Лыжи мечты» Владимиром Мельновым и председателем совета директоров «Солнечной долины» Олегом Сиротиным.

У нас на курорте реализуется не один социальный проект: уже в течение десяти лет детишки из Челябинска приезжают на «Солнечную долину» учиться кататься на лыжах и сноуборде по программе «Урок здоровья». В этом году география проекта расширилась, теперь мы привозим и детей из сельских школ и деревень Миасского, Златоустовского городских округов и Чебаркуля. — отметил Олег Сиротин.

Программа «Лыжи мечты. Горы равных возможностей» реализуется уже в течение четырех лет. За это время терапевтическую поддержку получили более 500 детей.