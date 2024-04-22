В Челябинской области запускают 18 межмуниципальных садовых маршрутов

Но в движении транспорта много изменений

С 26 апреля из Челябинска, Магнитогорска и Златоуста пустят сезонный общественный транспорт с льготным проездом. О начале работы и всех поправках в рейсах рассказали в Миндортрансе региона.

Как рассказали в ведомстве, несколько маршрутов были продлены. Так, транспорт под номером 103-с будет ходить до сада «Теплостроевец», № 105-с — до спорткомплекса «Металлург». Увеличили и число некоторых рейсов: на маршруте № 128-с с 4 до 9 машин в день.

Однако часть маршрутов были отменены: № 106-с «Челябинск (СК „Металлург“) — сад „Тимер“» и № 107-с «Челябинск (улица Чичерина) — сад „Кировский-1“». Их рейсы вошли в маршруты № 105-с и № 128-с соответственно. Отменен и рейс № 119-с «Челябинск (Теплотехнический институт) — сад „Теплостроевец“», который был объединен с маршрутом № 103-с.

Фото: Миндортранс Челябинской области

По улице 50 лет ВЛКСМ в Челябинске, мимо остановки «Бассейн „Строитель“», автобус в 2024 году не пойдет. Вместо остановки «Многопрофильный колледж» посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Ул. Жукова» в направлении ДК строителей.

Фото: Миндортранс Челябинской области



Подробную информацию о садовых маршрутах можно узнать в соцсетях и на официальном сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта области.