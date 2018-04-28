/ Часть садовых маршрутов вышла на дороги Челябинска

Садоводы могут воспользоваться услугами общественного транспорта уже в майские выходные.

Жители Челябинска могут добраться до своих садовых участков с помощью общественного транспорта уже в длинные майские выходные. Часть специальных маршрутов запустили 28 апреля, а часть выйдет на дороги на следующей неделе. Весь садовый транспорт имеет соответствующее обозначение — «с».

В связи с наступлением садоводческого сезона начинают свою работу сезонные маршруты. Часть из них выйдет на рейсы уже в субботу, 28 апреля. Остальные начнут курсировать с 1 мая. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Кроме того, часть регулярных автобусных маршрутов перешла на летнее расписание:

№ 4 «Мамина - ЮУрГУ»

№ 23 «Автобусный парк - областная больница - кольцо Мебельного поселка»

№ 28 «Областная больница - Харлова»

№ 64 «Автобусный парк - Ж.д. вокзал»

№ 66 «Училище - ст. Шершни»

№ 83 «Старокамышинск - ЮУрГУ»

Уточнить расписание движения транспорта можно здесь.

