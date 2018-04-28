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Часть садовых маршрутов вышла на дороги Челябинска

Садоводы могут воспользоваться услугами общественного транспорта уже в майские выходные.
сегодня в 10:21
  |  Общество

Жители Челябинска могут добраться до своих садовых участков с помощью общественного транспорта уже в длинные майские выходные. Часть специальных маршрутов запустили 28 апреля, а часть выйдет на дороги на следующей неделе. Весь садовый транспорт имеет соответствующее обозначение — «с».

В связи с наступлением садоводческого сезона начинают свою работу сезонные маршруты. Часть из них выйдет на рейсы уже в субботу, 28 апреля. Остальные начнут курсировать с 1 мая. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Кроме того, часть регулярных автобусных маршрутов перешла на летнее расписание:
№ 4 «Мамина - ЮУрГУ»
№ 23 «Автобусный парк - областная больница - кольцо Мебельного поселка»
№ 28 «Областная больница - Харлова»
№ 64 «Автобусный парк - Ж.д. вокзал»
№ 66 «Училище - ст. Шершни»
№ 83 «Старокамышинск - ЮУрГУ»
Уточнить расписание движения транспорта можно здесь.

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