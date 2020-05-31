С гроз и незначительного похолодания начнётся новая неделя в Челябинской области

В такую погоду лучшего всего оставаться дома.

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После жарких выходных в Челябинской области в начале новой недели станет чуть прохладнее. Также синоптики прогнозируют дожди и грозы. Подробнее о погоде на понедельник рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Так, в ночь на 1 июня в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, грозы. Температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. Днём ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой дождь и грозы. Днём температура воздуха прогреется до +17, +22 градусов, на юге до +27 градусов. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. При грозах возможны порывы от 15 до 18 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха опустится до +11, +13 градусов. Днём потеплеет до +20, +22 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, днём возможны порывы до 14 метров в секунду.

Сегодня, 31 мая, синоптики также обещают грозы. Поэтому редакция сайта «Первый областной» рекомендует южноуральцам не покидать дома без необходимости, несмотря на жаркую погоду. Важно помнить о том, что в области действует режим повышенной готовности, а значит, лучше остаться дома и не стать частью цепочки заражений коронавирусной инфекцией.