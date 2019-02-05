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/ С дела о гибели группы Дятлова сняли гриф секретности

С дела о гибели группы Дятлова сняли гриф секретности

Сотрудники прокуратуры намерены ответить на все вопросы, связанные с трагедией.
сегодня в 12:15
  |  Общество

С уголовного дела, заведенного после гибели группы Дятлова, сняли гриф «секретно». Это сделали 4 февраля на пресс-конференции с участием представителей прокуратуры Свердловской области. Как оказалось, дело полвека было засекречено из-за одного документа. Это распоряжение о проведении следственных действий, где указаны фамилии предполагаемых причастных к происшествию, вызванных на допрос.

Напомним, что Генеральная прокуратура РФ объявила о возобновлении расследования по факту гибели туристов.

Всего будет рассматриваться три версии, которые считаются наиболее вероятными: сход лавины, снежная доска (сбитый ветром пласт снега) и ураган. Но участники фонда «Памяти группы Дятлова» и исследователи считают, что рассмотрения только этих версий — недостаточно. Однако начало процесса их радует.

Государство в лице Генеральной прокуратуры наконец обратило внимание на вопрос, который волнует многих людей как в России, так и за рубежом. С годами уходит все больше участников и поисковых работ, и свидетелей тех событий, ведь прошло уже много лет. Хорошо, что прокуратура откликнулась на просьбы родственников, общественников и исследователей. Большую роль в том, что этот вопрос не остается забытым, сыграл фонд «Памяти группы Дятлова». — прокомментировал для сайта «Первый областной» исследователь Николай Тарасов.

На данный момент версий, которые построили исследователи и журналисты, насчитывают более 75. Многие придерживаются мнения, что причина смерти группы туристов была техногенная. Есть и другие варианты — проведение военных испытаний, утечка ракетного топлива, инфразвуковое оружие и многое другое. Есть версии, утверждающие, что ребят погубили: НЛО, необычные явления на самом перевале и загадочные огненные шары, которые были запечатлены на фото. Исследователи и сейчас ждут от Генпрокуратуры объяснение происхождения этих шаров, они не только есть на пленке туристов, но и отмечены в показаниях поисковиков.

У Николая Тарасова есть свои предположения о том, что могло произойти с группой Игоря Дятлова. По его мнению, ребят мог выгнать из палатки токсичный газ.

Я могу только предполагать, но мне кажется, что туристы поставили палатку наспех из-за того, что почувствовали на слизистых влияние токсичных паров. В палатке они не смогли находиться долго и были вынуждены покинуть ее и отправиться на поиски места, где бы воздействие закончилось. Под влиянием паров газа, а также холода все участники были дезориентированы и удручены, после этого они могли получить травмы, которые и привели к их гибели. — рассказал сайту «Первый областной» Николай Тарасов.

Ситуационная экспертиза, которая поможет прокуратуре получить ответы на многие вопросы, состоится в марте этого года. Исследователи не теряют надежды на то, что прокуратурой будут рассмотрены и другие версии. А также верят, что людям дадут ответы на вопросы, которые интересуют их половину века.

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