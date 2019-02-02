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/ Тайну перевала Дятлова раскроют спустя 60 лет

Тайну перевала Дятлова раскроют спустя 60 лет

Генпрокуратура начинает новое расследование по делу гибели туристов.
сегодня в 15:30
  |  Общество

Генеральная прокуратура Российской Федерации возобновляет расследование по факту гибели туристической группы Игоря Дятлова. Причиной вернуться к трагедии спустя 60 лет стали многочисленные просьбы родственников, общественников и СМИ об установлении истинной причины гибели молодых людей.

На данный момент существует множество догадок о причинах смерти таких опытных туристов, как группа Дятлова. Многие из них строятся только на вымысле и мистике, например, версия о том, что молодые люди встретили в горах неопознанный летающий объект с представителями внеземных цивилизаций.

Наша цель — установить одну из 75 существующих версий, которая бы подтверждалась достоверными доказательствами. — подчеркнул официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Из многочисленных версий, как наиболее вероятные, сейчас рассматривают всего три: снежная лавина, лавина из смерзшегося снега, превратившегося в твердый пласт, и ураган. Криминал в ведомстве не рассматривают вообще, для подобной версии нет даже косвенных доказательств.

Отметим, что ранее причиной гибели туристов была объявлена «стихийная сила, которую преодолеть туристическая группа не смогла».

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