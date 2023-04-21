С 24 апреля в Челябинске временно сократили трамвайный маршрут № 18 в Ленинский район

Это связано с ремонтом путей на улице Машиностроителей

С 24 апреля в Челябинске на время сократят маршрут движения трамвая № 18. Раньше от ЧМК вагон доезжал до Чистопольской улицы. Теперь — только до улицы Харлова через улицу Горького, сообщил перевозчик «ЧелябГЭТ».

Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей на улице Машиностроителей и продлятся до завершения работ. Для поездок в Ленинский район перевозчик советует на остановке «Улица Харлова» пересаживаться на маршруты № 12 или № 22.

Напомним, в Челябинске на месяц отменили троллейбус № 6 на ЧТЗ до Первоозерного из-за ремонта дорожного полотна на проспекте Ленина. А 29 апреля центр города перекроют из-за проведения легкоатлетической эстафеты.