С 2022 года гражданам России будет не нужно подавать заявления на выплату пособий по беременности и родам, а также единовременных пособий при рождении ребенка. Эти выплаты станут начислять автоматически. Отказаться от лишних бумаг позволяет переход на систему электронных больничных, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд.
«С 2022 года пособия по беременности и родам и единовременные пособия при рождении ребенка для работающих граждан будут назначаться проактивно. Гражданам не потребуется писать заявления на эти выплаты», — заявили в министерстве.
С 1 января 2022 года назначение и выплата пособий в рамках обязательного социального страхования будет осуществляться напрямую страховщиком — ФСС. Сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка — из информационной системы ЗАГСа.
Кроме того, работнику не придется приносить работодателю какие-либо документы для получения оплаты больничного листа. Номер больничного будет приходить непосредственно в Фонд социального страхования для оплаты, а также направляться работодателю, добавили в Минтруде.