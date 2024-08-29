С 1 сентября многодетным южноуральцам начнут компенсировать проезд школьников в транспорте

Мера поддержки распространится на городской и пригородный транспорт

В Челябинской области с 1 сентября 2024 года заработает новая мера поддержки многодетных семей. Им будут компенсировать стоимость проезда школьников в транспорте. Инициативу губернатора на августовском заседании поддержали депутаты Заксобрания.

«Ежемесячно многодетным семьям, чей среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Челябинской области, будет выплачиваться по 618 рублей на каждого ребенка-школьника для его проезда в городском и пригородном общественном транспорте», — сообщили в пресс-службе ЗСО.

Закон начнет действовать с 1 сентября этого года. Размер выплаты будет индексироваться.

Напомним, с этого лета малоимущим многодетным семьям в Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера выплачивают по 10 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника. Этой мерой поддержки уже воспользовались около 10 тысяч семей.