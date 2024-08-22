Многодетные семьи Челябинской области уже начали тратить выплаты к школе

И оформляют другие виды пособий от государства

В семье Акишкиных из Чебаркуля трое детей. Старшие мальчик и девочка учатся в школе — Михаил перешел в седьмой класс, а Виталина пока во второй. На сборы к новому учебному году выкроить деньги не так-то просто, ведь мама Лидия сидит в декрете с четырехмесячным малышом. Купить школьную форму, рюкзаки и тетради родителям помогли власти Челябинской области — с этого года дети из многодетных семей получают выплаты на сборы в школу.





Новая ежегодная выплата на покупку школьной и спортивной формы введена по поручению губернатора региона. Ее размер составляет 10 тысяч рублей.

«Получить выплату можно на каждого ребенка-школьника младше 18 лет, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную на территории региона, сейчас — 31 128 рублей. Доход семьи учитывается за 12 месяцев, предшествующих месяцу перед месяцем обращения», — рассказывают в Минсоце.

О своем праве на выплату Лидия прочитала на страничке Минсоца в социальных сетях. Сразу же отнесла в ведомство необходимые документы, а спустя десять дней 20 тысяч рублей уже лежали на ее личной банковской карте.









Семья успела купить форму для школы, прибрела канцелярию, а теперь озабочена поиском спортивной одежды — она нужна и для школы, и для секции самбо, где занимаются брат и сестра.

Кстати, для оформления выплаты следует обращаться в управление социальной защиты по месту жительства. В 2024 году за выплатой можно прийти до 31 декабря.

Екатерина Портнягина тоже живет в Чебаркуле и воспитывает троих детей: Алексея, Оливию и Милославу. Двое из ребят школьники, и им тоже положена выплата на сборы в школу. Вместе с ней мама оформила компенсацию платы за ЖКХ для многодетных.

«Когда дают отопление, я больше двух тысяч плачу каждый месяц за горячие батареи. Эту сумму теперь мне начнет возвращать государство», — говорит Екатерина.





С 1 июля 2024 года многодетные семьи Челябинской области начали получать выплату на жилищно-коммунальные услуги в повышенном размере: не 1,5 тысячи, а 2,5 тысячи рублей. Изменился и критерий нуждаемости. Если раньше помощь от государства получали только многодетные малоимущие семьи, то теперь выплата положена многодетным семьям со среднедушевым доходом не более 31 128 рублей на человека.

Оформить выплату можно в управлении социальной защиты по месту жительства, через Госуслуги или МФЦ. Если семья уже получает пособие, то обращаться за перерасчетом не нужно — выплату увеличат автоматически.





У Дарины Антиповой недавно родился второй ребенок. Выплата при рождении второго ребенка существует с 2022 года, с июля этого года размер выплаты увеличен до 100% величины прожиточного минимума для детей и составляет 14 706 рублей.

«И эти деньги точно не лишние. В первый же месяц после рождения малыша мы потратили около 20 тысяч рублей на подбор смеси — пробовали разные марки, а стоит она недешево. На деньги от государства будем и дальше покупать смеси, подгузники и одежду», — говорит Дарина.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется на вторых детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2022 года, при этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 31 128 рублей. Назначается выплата до достижения ребенком одного года.

Оформить выплату можно портале Госуслуг, в управлении соцзащиты или МФЦ.

Текст: Ирина Голлай, Евгения Старцева