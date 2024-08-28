Десять тысяч семей на Южном Урале уже получили по 10 тысяч на сборы каждого ребенка в школу

Деньги положены многодетным с невысоким доходом

В Челябинской области выплату на приобретение одежды для школы и спортивной формы уже получили 9 939 семей. Перечислены деньги на сборы 20 875 школьников, сообщает Минсоц региона.

«Многодетные семьи активно обращаются в управления социальной защиты. Пакет документов в большинстве случаев минимальный: паспорт, справка из образовательной организации, удостоверение многодетной семьи и реквизиты счета. В ближайшее время для удобства родителей появится возможность подать заявление на портале госуслуг», — говорит министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Новая ежегодная выплата введена в Год семьи по поручению губернатора Алексея Текслера согласно указу президента РФ. Размер выплаты на ребенка составляет 10 000 рублей.

Получить выплату можно на каждого ребенка-школьника, не достигшего возраста 18 лет, если среднедушевой доход в многодетной семье не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную на территории Челябинской области (в 2024 году — 31 128 рублей). Доход семьи учитывается за 12 месяцев, предшествующих месяцу перед месяцем обращения.

Также семья должна иметь постоянную регистрацию по месту жительства на территории Челябинской области. Семьям, имеющим временную прописку, выплата назначается, если у них нет регистрации по месту жительства на территории других субъектов РФ.

Подать заявление на выплату можно до конца 2024 года.