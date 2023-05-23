С 1 июня между Челябинском и Троицком запустят дополнительный пригородный поезд

В Миндортрансе прогнозируют рост пассажиров из‑за закрытия магнитогорского аэропорта

Ежедневный пригородный поезд от Челябинска в Троицк и обратно запустят с 1 июня. Электричка должна будет разгрузить магнитогорскую «Ласточку» и компенсировать рост пассажиропотока из-за закрытия аэропорта в городе металлургов на реконструкцию. В региональном Миндортрансе рассказали о стоимости проезда и расписании движения.

Доппоезд будет курсировать между двумя городами до 1 октября. Именно до этого времени на реконструкцию закроют магнитогорский аэропорт. Здесь уже начались работы, подрядчик строит два бетонных завода, чтобы усилить взлетно-посадочную полосу. Напомним, на реконструкцию из федерального бюджета направили больше пяти с половиной миллиардов рублей. После реконструкции расширится пропускная способность аэропорта.

Поезд № 7105 из Челябинска будет отправляться в 17:15, прибытие в Троицк запланировано на 18:44. Обратный рейс из Троицка отправляется утром в 09:15, прибывает в Челябинск в 10:45 по местному времени.

«Дополнительные рейсы позволят развести потоки пассажиров из Троицка и Магнитогорска и обеспечить отправление возросшего количества пассажиров из Магнитогорска на электропоезде „Ласточка“, маршрут которого проходит через Троицк. Это решение не повлияет на утвержденную схему движения других пригородных поездов в Челябинской области», — прокомментировали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Электричка оснащена системой видеонаблюдения, вагоны — USB-портами для зарядки гаджетов, системой климат-контроля, электронными информационными табло. В головных вагонах созданы условия для проезда инвалидов и маломобильных пассажиров. Билет на полный маршрут будет стоить 375,10 руб. Билеты уже можно приобрести в кассах и на сайте перевозчика.

Напомним, с 1 июня от Магнитогорска запустят скоростной поезд до Уфы. Он также должен разгрузить пассажиропоток на период реконструкции аэропорта. Ранее в Миндортрансе приняли решение увеличить количество автобусных рейсов в Челябинск.