Из Магнитогорска запустят больше автобусных рейсов после закрытия аэропорта на ремонт

Также прорабатывается вопрос о «Ласточке» до Уфы

В Магнитогорске с 1 июня могут увеличить количество междугородных автобусных рейсов до Челябинска из-за того, что с этой даты временно закроют местный аэропорт. Как сообщили в администрации города металлургов, речь идет о маршруте № 591 Магнитогорск — Челябинск. Также прорабатывается вопрос о запуске пригородного электропоезда «Ласточка», который будет курсировать между Магнитогорском и Уфой.

ИА «Первое областное» ранее сообщало, что международный аэропорт Магнитогорска закрывается на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Транспортную доступность намерены обеспечить за счет челябинского и уфимского аэропортов. Работы будут проводить с 1 июня по 1 октября, чтобы увеличить пропускную способность воздушной гавани.

«В планах — расширение перрона, строительство площадки для обработки самолетов, установка новых объектов радиотехнического обеспечения полетов, светосигнальной системы, метеорологического оборудования и аварийно-спасательной станции», — пояснили в мэрии.

Магнитогорцы в социальных сетях уже задаются вопросом, что делать тем, кто заранее приобрел билет на самолет. В региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта нашему информагентству пояснили, что пассажиру лучше всего обратиться с этим вопросом к авиаперевозчику, который в таком случае должен вернуть деньги. Кроме того, по данным пресс-службы воздушной гавани, аэродром будет закрыт с 1 июня по 18 сентября.

Реконструкция аэропортового комплекса обойдется федеральному бюджету в 5,7 млрд рублей. Подрядчику предстоит отремонтировать рулежную дорожку и возвести еще одну, а также провести еще ряд масштабных работ. Контракт получила компания «Альмакоргрупп» из Москвы.