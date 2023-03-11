Магнитогорский аэропорт закроют на четыре месяца на реконструкцию взлетно-посадочной полосы

Воздушная гавань не будет принимать рейсы с 1 июня по 1 октября 2023 года

Международный аэропорт Магнитогорска с 1 июня по 1 октября 2023 года будет закрыт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Информацию о этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. В ведомстве уточнили, что транспортное сообщение на этот период будет усилено с Челябинском и Уфой.

С 1 июня продажи билетов на самолеты из Магнитогорска уже закрывают. В Миндортрансе региона подтвердили, что разослали уведомления всем перевозчикам, работающим с воздушной гаванью.

«График работ согласован министерством транспорта России. Наша основная задача — обеспечить транспортную доступность на этот период из Магнитогорска в Челябинск, в аэропорт имени Курчатова, а также в Уфу. Это будет сделано за счет автобусных и железнодорожных перевозок», — уточнили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Аэропорту Магнитогорска, как и городу, больше 90 лет. Реконструкцию аэродрома проведут в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» по заказу федерального учреждения «Ространсмодернизация». Подрядчика выбрали в конце апреля этого года. Контракт на 5,7 млн рублей получила компания «Альмакоргрупп» из Москвы. Средства направят из бюджета РФ. Ремонт, в том числе замена радиотехнического оборудования, запланирован на 2022–2024 годы.