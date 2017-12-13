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/ Рождественские чтения с участием представителей епархии и минобра проходят на Южном Урале

Рождественские чтения с участием представителей епархии и минобра проходят на Южном Урале

Областной форум направлен на воспитание нравственной культуры общества.
сегодня в 09:58
  |  Общество

С 12 по 16 декабря на Южном Урале проходит четвертый областной форум «Рождественские образовательные чтения». В его рамках пройдут выступление докладчиков и пленарное заседание, семинары и встречи с военными. Форум поделен на несколько направлений, раскрывающих взаимосвязь церкви с разными сферами жизни общества — армией, семьей или образованием.

Тема чтений в нынешнем году сформулирована следующим образом: «Нравственные ценности и будущее человечества». Форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов. В нем примут участие священнослужители, ученые, педагоги, государственные служащие. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской епархии.
Отметим, что областной форум проводится по инициативе Челябинской митрополии РПЦ и Правительства Челябинской области. Также в нем примут участие представители регионального министерства образования.

Полное расписание форума смотрите здесь.

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