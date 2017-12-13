/ Рождественские чтения с участием представителей епархии и минобра проходят на Южном Урале

Областной форум направлен на воспитание нравственной культуры общества.

С 12 по 16 декабря на Южном Урале проходит четвертый областной форум «Рождественские образовательные чтения». В его рамках пройдут выступление докладчиков и пленарное заседание, семинары и встречи с военными. Форум поделен на несколько направлений, раскрывающих взаимосвязь церкви с разными сферами жизни общества — армией, семьей или образованием.



Тема чтений в нынешнем году сформулирована следующим образом: «Нравственные ценности и будущее человечества». Форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов. В нем примут участие священнослужители, ученые, педагоги, государственные служащие. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской епархии.

Отметим, что областной форум проводится по инициативе Челябинской митрополии РПЦ и Правительства Челябинской области. Также в нем примут участие представители регионального министерства образования.



Полное расписание форума смотрите здесь.

