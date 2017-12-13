Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.84 -0.39 69.3 -0.5
Челябинск
сейчас
 
-20 °C
завтра
 
-16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Средняя цена на аренду квартиры в Челябинске выросла за год на 500 рублей

Средняя цена на аренду квартиры в Челябинске выросла за год на 500 рублей

Больше всего стоимость поднялась в Советском районе.
сегодня в 11:47
  |  Общество

Аналитики портала N1.ru подвели итоги уходящего года в части изменения стоимости аренды квартиры в Челябинске. За 12 месяцев она поднялась на 4% — с 11,8 тысяч рублей до 12,3 тысяч рублей в абсолютном выражении. Однако ситуация различна в районах города.

Больше всего цены поднялись в Советском районе города — на 15% до 14 тысяч рублей в месяц за среднее предложение на рынке, в Центральном — на 9% до 14,6 тысяч рублей в месяц. В результате средние цены в Советском и Центральном районах практически сравнялись. Так, стоимость ежемесячной аренды однокомнатной квартиры в этих районах обойдется примерно в 12 тысяч. А год назад в Центральном она находилась на уровне 11,5 тысяч рублей, а в Советском — 10,5 тысяч рублей в месяц. — сообщили в пресс-службе N1.ru.

В отдаленных районах города цены на аренду квартир почти не изменилась, а в Курчатовском районе даже снизилась на 2 процента. Больше всего предложений по аренде как посуточной, так и долгосрочной, в Курчатовском, Калининском и Центральном районах города.

Резкий рост цен на аренду в центре города связан с появлением здесь для сдачи в аренду элитных квартир, например, в ЖК «Fenix de luxe» на Цвиллинга. На рынке увеличилось число элитного жилья, собственники которого по каким-то причинам в нём не живут и предпочитают сдавать в аренду. — поясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринева.

Также отмечается, что выросли цены и на аренду коттеджей, где востребована посуточная аренда. Сейчас они находятся на уровне 8 тысяч рублей, год назад — 7,3 тысячи рублей.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Мужчина до смерти надышался угарным газом в Карталах
сегодня в 17:36
Мужчина до смерти надышался угарным газом в Карталах
Общество
Руководителя компании «Речелстрой» взяли под стражу в зале суда
сегодня в 17:24
Руководителя компании «Речелстрой» взяли под стражу в зале суда
В мире
«Каста» зарифмовала самые популярные поисковые запросы 2017 года
сегодня в 17:19
«Каста» зарифмовала самые популярные поисковые запросы 2017 года
Общество
До 5 лет увеличилось наказание живодерам
сегодня в 16:52
До 5 лет увеличилось наказание живодерам
Культура
Мистический роман презентует писательница и поэтесса из Челябинска
сегодня в 16:33
Мистический роман презентует писательница и поэтесса из Челябинска
Хоккей
Гол челябинца помог юниорской сборной России выйти в полуфинал Кубка Вызова
сегодня в 16:31
Гол челябинца помог юниорской сборной России выйти в полуфинал Кубка Вызова
Общество
Наступление самых сильных морозов декабря прогнозируют синоптики на Южном Урале
сегодня в 16:30
Наступление самых сильных морозов декабря прогнозируют синоптики на Южном Урале
Общество
Как выбрать сладкий подарок для ребенка?
сегодня в 15:24
Как выбрать сладкий подарок для ребенка?
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна