/ Средняя цена на аренду квартиры в Челябинске выросла за год на 500 рублей

Больше всего стоимость поднялась в Советском районе.

Аналитики портала N1.ru подвели итоги уходящего года в части изменения стоимости аренды квартиры в Челябинске. За 12 месяцев она поднялась на 4% — с 11,8 тысяч рублей до 12,3 тысяч рублей в абсолютном выражении. Однако ситуация различна в районах города.



Больше всего цены поднялись в Советском районе города — на 15% до 14 тысяч рублей в месяц за среднее предложение на рынке, в Центральном — на 9% до 14,6 тысяч рублей в месяц. В результате средние цены в Советском и Центральном районах практически сравнялись. Так, стоимость ежемесячной аренды однокомнатной квартиры в этих районах обойдется примерно в 12 тысяч. А год назад в Центральном она находилась на уровне 11,5 тысяч рублей, а в Советском — 10,5 тысяч рублей в месяц. — сообщили в пресс-службе N1.ru.

В отдаленных районах города цены на аренду квартир почти не изменилась, а в Курчатовском районе даже снизилась на 2 процента. Больше всего предложений по аренде как посуточной, так и долгосрочной, в Курчатовском, Калининском и Центральном районах города.

Резкий рост цен на аренду в центре города связан с появлением здесь для сдачи в аренду элитных квартир, например, в ЖК «Fenix de luxe» на Цвиллинга. На рынке увеличилось число элитного жилья, собственники которого по каким-то причинам в нём не живут и предпочитают сдавать в аренду. — поясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринева.



Также отмечается, что выросли цены и на аренду коттеджей, где востребована посуточная аренда. Сейчас они находятся на уровне 8 тысяч рублей, год назад — 7,3 тысячи рублей.