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/ «Это недопустимо, неправильно». Владимир Путин объяснил рост цен на бензин

«Это недопустимо, неправильно». Владимир Путин объяснил рост цен на бензин

Президент России пообещал остановить подорожание.
сегодня в 14:57
  |  Общество

В ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным прозвучала просьба предпринять что-либо в связи с резким скачком цен на топливо. Президент поддержал народное мнение, заявив, что такая ситуация — недопустимая и неправильная. Глава государства пояснил, что бензин подорожал из-за неточного регулирования, которое было введено в сфере энергетики и энергоресурсов.

Правительство провело пересмотр налоговых мер по наполнению бюджета, так называемый маневр в этой сфере сделало. Это все привело к стимулированию вывоза за границу сырой нефти. Цены на нефть на мировом рынке поднялись. Чтобы загрузить свои нефтеперерабатывающие заводы, компании делают это. Но считают недополученную выгоду за объем нефти, который направляют на нефтеперерабатывающие заводы, и который, как предполагаю, они могли бы реализовать на внешнем рынке. Поэтому поднимают цены на бензин и дизельное топливо. — заявил Владимир Путин в ходе Прямой линии.

По словам президента, в результате были снижены акцизы по бензину и по дизельному топливу. Кроме того, принято решение отменить планировавшееся с 1 июля повышение акцизов. Предполагается, что урегулировать ситуацию на рынке удастся к осени. Активную борьбу с ростом цен подтвердил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, с которым Владимир Путин пообщался с помощью видеосвязи.

Прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 7 июня, в 14:00. Следить за трансляцией можно на сайте 1obl.tv

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