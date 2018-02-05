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/ Мечта 8-летнего саткинца с патриотичной фамилией исполнилась после письма Сергею Шойгу

Мечта 8-летнего саткинца с патриотичной фамилией исполнилась после письма Сергею Шойгу

Ребенок попал в кабину фронтового бомбардировщика Су-24М.
сегодня в 11:08
  |  Общество

Школьник из Сатки побывал в Челябинском музее штурманов, где прикоснулся к настоящим образцам военной техники. 8-летний мальчик попросил об этом в письме Министру обороны Российской Федерации, после чего Денис Российский вместе с родителями и получил приглашение. Экскурсия охватила наиболее значимые места военного училища — музей Челябинского училища штурманов, аэродром Шагол и казарму.

Мы даже представить не могли, что нас так встретят. Все покажут и расскажут. И все очень интересно. Мы очень благодарны за такую уникальную возможность. Не удивлюсь, если теперь у Дениса появится новая мечта — стать штурманом. — рассказала мама школьника Юлия Российская.

Ребенка сначала посадили в кабину фронтового бомбардировщика Су-24 М, а позже на аэродроме Шагол Денис держал в руках штурвал уже настоящего самолета.

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Комментарии

Лена
12:04, 05.02.2018
Почему-то стало принято просить о чем-то первых лиц государства. Мне кажется, это не совсем правильно. Нужно заслужить либо своими достижениями ( участие в конкурсах, олимпиадах итд), либо родители сами повезут ребенка своего на экскурсии.
А получается, что кто успел написать Шойгу, Путину или Медведеву - тот и молодец, проворнее других? Нелепо как-то..

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