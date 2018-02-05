/ Мечта 8-летнего саткинца с патриотичной фамилией исполнилась после письма Сергею Шойгу

Ребенок попал в кабину фронтового бомбардировщика Су-24М.

Школьник из Сатки побывал в Челябинском музее штурманов, где прикоснулся к настоящим образцам военной техники. 8-летний мальчик попросил об этом в письме Министру обороны Российской Федерации, после чего Денис Российский вместе с родителями и получил приглашение. Экскурсия охватила наиболее значимые места военного училища — музей Челябинского училища штурманов, аэродром Шагол и казарму.

Мы даже представить не могли, что нас так встретят. Все покажут и расскажут. И все очень интересно. Мы очень благодарны за такую уникальную возможность. Не удивлюсь, если теперь у Дениса появится новая мечта — стать штурманом. — рассказала мама школьника Юлия Российская.

Ребенка сначала посадили в кабину фронтового бомбардировщика Су-24 М, а позже на аэродроме Шагол Денис держал в руках штурвал уже настоящего самолета.

