Российские власти внесут законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

Документы разрабатывает оперштаб по борьбе с коронавирусом

В России могут ввести QR-коды в общественных местах, кафе, магазинах, международном и междугородном транспорте. Соответствующие законопроекты разрабатывает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией с профильными ведомствами. Об их внесении в Госдуму будет сообщено дополнительно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

По словам одного из источников РБК, первый законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

«Это экстренная мера с учетом сложной эпидемиологической ситуации, которая будет действовать до июня 2022 года. Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы, а поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом», — объяснил источник РБК.

Конкретные объекты, на посещение которых вводятся QR-коды, определят главы регионов с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

Напомним, в Челябинской области с 18 октября ввели посещение учреждений по QR-кодам.