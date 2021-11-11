На предприятиях Челябинской области перепись проводят выездные бригады

Учет населения завершится через три дня

Всероссийская перепись населения завершится 14 ноября. В Челябинской области на сегодня переписались почти 80% южноуральцев. На промышленных предприятиях региона перепись проводят выездные бригады, организованные Челябинскстатом по заявкам предприятий и администраций муниципальных образований, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Мобильные бригады переписчиков проводят перепись коллективов прямо на рабочем месте. Выезд бригад организуется так, чтобы не задерживать работников и не нарушать рабочий процесс. Сотрудники организаций при этом экономят время: им не нужно ждать переписчика и идти на стационарный участок», — прокомментировала руководитель Челябинскстата Ольга Лосева.

В Челябинске таким способом проведена перепись сотрудников 13 предприятий, среди которых радиозавод «Полет», «ЧТЗ-Уралтрак», «Электромашина», ЧЭМК, объединение «Союзпищепром», «ЧЗПСН-Профнастил», «Кнауф Гипс Челябинск». Также выездные бригады работали в торговых комплексах «Европа-Азия», «Андреевский», магазинах сети «Лента» и других. В Магнитогорске около 40 мобильных бригад продолжают работать на Магнитогорском металлургическом комбинате, а также на предприятиях — Дорожно ремонтно-строительное управление, «Водоканал», «Гортранс», «Горэлектросеть», трест «Теплофикация» и в других организациях.

Для экономии времени и минимизации контактов жители Челябинской области могут заполнить переписные листы на портале «Госуслуги». После этого останется показать QR-код переписчику, который придет на дом. Это необходимо для подтверждения, что по указанному адресу все проживающие учтены и не переписаны дважды.