Челябинский металлургический комбинат (П
В подарочный набор входит портфель, пенал, мешок для хранения сменной обуви, 3 комплекта тетрадей, а также набор канцелярских принадлежностей.
Профсоюзный комитет работников предприятия тоже поздравил юных школьников небольшими памятными подарками.
«К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в наши планы: обычно вручение проходит в торжественной обстановке. Надеемся, что путь наших детей по Дороге Знаний станет успешным», — отметил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.