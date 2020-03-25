Россияне рассказали, какие поправки в Конституцию РФ они считают наиболее важными

Результаты опроса приводит ВЦИОМ.

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Грядёт голосование за поправки в Конституцию РФ. Среди россиян уже провели опрос, какие поправки они считают наиболее значимыми. Результаты приводит Всероссийской центр изучения общественного мнения.

Так, 95% респондентов считают наиболее важной поправкой обеспечение со стороны государства доступности и качества медицинского обслуживания. 93% отметили важность признания детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им соцподдержки. 92% опрошенных отметили важность таких поправок, как предложение о защите и сохранении уникального природного многообразия, индексация социальных выплат и ежегодная индексация пенсий.

91% признали важной поправку об оказании поддержки научно-технологическому развитию, по 90% россиян выступили за важность признания государства ответственным за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума.

89% опрошенных выступили за то, чтобы в Конституции закрепили запрет на фальсификацию истории и умаление народного подвига при защите Отечества и положение о территориальной целостности России. 86% россиян считают важным обеспечение защиты цифровой информации и персональных данных. По 85% «голосов» отдали за защиту животных и принятие мер по поддержке и укреплению международной безопасности.

80% россиян считают важными поправки о введении ограничений для муниципальных и государственных чиновников на хранение материальных ценностей за пределами РФ и о защите института брака. 73% человек поддержали поправку о приоритете Конституции над международным правом. Ещё 71% опрошенных за то, чтобы в Конституции закрепили ответственность со стороны государства за защиту прав соотечественников, проживающих за рубежом. И всего 47% россиян заявили готовность проголосовать за такие поправки, как расширение полномочий Совета Федераций и расширение полномочий Государственной Думы.