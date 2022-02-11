Роспотребнадзор заявил о почти трехкратном превышении эпидпорога в Челябинской области

Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам

В Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями, гриппом и коронавирусом сохраняется неблагополучной. Уровень заболеваемости превысил эпидемический порог почти в три раза. Об этом ИА «Первое областное» сообщили сегодня, 11 февраля, в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам. Он превысил эпидемический порог в 2,8 раза, в том числе среди взрослого населения — в 5,4 раза, школьников 7—14 лет — в 2 раза, детей до 3 лет — на 22%. Среди детей 3—6 лет заболеваемости ниже порогового уровня на 9%», — рассказал главный санитарный врач Челябинской области, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Семенов.

Только за прошедшую неделю, с 31 января по 6 февраля, в Челябинской области официально зарегистрировано 81 312 случаев ОРВИ и гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 37%.

«Отмечается рост заболеваемости коронавирусом, связанной с активной циркуляцией возбудителя „омикрон“. Заболеваемость ковидом поддерживается взрослым населением — 80,5%», — уточнил Анатолий Семенов.

В регионе сохраняется требование о соблюдении режима изоляции для больных коронавирусом и пациентов с подозрением на ковид.

При этом выписка пациентов, если лечение длилось более семи дней, осуществляется без контрольного теста на COVID-19. Он требуется, если выздоровление происходит менее чем через неделю и не ранее чем через три дня после получения первого положительного теста на коронавирус.

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