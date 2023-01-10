СК начал проверку после госпитализации нескольких человек с гепатитом А в Челябинске

После обеда в кафе в больнице оказались девять человек

Следственный комитет начал проверку по факту госпитализации нескольких челябинцев с гепатитом А после обеда в одном из городских кафе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления», — сообщили в ведомстве.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что случаи заболевания гепатитом А связаны с продукцией, изготовленной в двух точках общепита, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Персонал отстранен от работы и обследован, а также установлен круг контактных лиц.

Напомним, к концу январских праздников количество госпитализированных с гепатитом А после обеда в одном из челябинских кафе достигло 9 человек.