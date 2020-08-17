12 южноуральских выпускников в этом году пронесли телефон или шпаргалку на ЕГЭ

В регионе завершился период сдачи госэкзамена.

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В Челябинской области 8 августа завершился период сдачи ЕГЭ. Всего в нем приняло участие чуть боле 14 тысяч выпускников: в основной срок сдавало экзамен 14 001 участник, а в дополнительный период — 51 человек.

«Выпускники последнюю четверть не посещали школу и готовились к экзаменам самостоятельно, это отчасти пошло им на пользу: школьники смогли сконцентрироваться на поставленной цели и готовились только к тем предметам, которые они выбрали для сдачи ЕГЭ. В этом году общее число стобалльников составило 168 человек, из них уникальных — 155, 300-балльник — один, 200-балльников — 11», — рассказала Елена Тюрина, начальник общего образования Министерства образования и науки Челябинской области.

Всего было задействовано 93 пункта проведения экзаменов. Большинство из них были организованы на базе образовательных организаций — 85 пунктов. 7 было открыто на дому, в также один пункт был задействован на базе лечебно-профилактического учреждения. Общее число организаторов в ППЭ составило 5 195 человек: в аудитории — 3 553, вне аудитории — 1 642.

Также на всех экзаменах, для обеспечения объективности и прозрачности ЕГЭ, было организовано онлайн-наблюдение. За выпускниками следили более 300 общественных наблюдателей из числа студентов ЮУрГУ и ЮУрГГПУ.

«Всего за весь период экзаменационной кампании в нашем регионе было удалено 12 нарушителей, которые пытались пронести в аудиторию телефон или воспользоваться шпаргалками, 80 процентов из них было выявлено через онлайн-наблюдение», — поделился Андрей Барабас, директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования.

Все экзамены проводились с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер безопасности. В Челябинской области 150 медицинских работников было задействовано в период проведения ЕГЭ. Также в целях санитарной безопасности апелляции проводились в дистанционном режиме.