Росавиация продлила ограничение полетов на юг и в центральную часть страны

11 аэропортов закрыты до 14 марта

В России продлили ограничение авиасообщения по направлению на юг и в центральную часть страны. Соответствующее объявление опубликовало федеральное агентство воздушных сообщений РФ. Ограничения действуют до 14 марта для 11 аэропортов. Ранее запрет действовал до 8 марта.

«До 14 марта 2022 года 03:45 по московскому времени продлен режим временного запрета полетов в российские аэропорты юга и центральной части России. Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста»,— сообщает Росавиация.

В челябинском аэропорту сообщили, что воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ранее о закрытии ряда международных направлений сообщили в авиакомпаниях S7 Airlines и «Уральские авиалинии».