Росавиация продлила ограничение полетов на юг и в центральную часть страны до 1 апреля

Ограничения действуют для 11 аэропортов

В России еще на неделю продлили ограничение авиасообщения по направлению на юг и в центральную часть страны. Ограничения будут действовать до 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Ранее предполагалось, что воздушные порты откроют 26 марта.

Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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