Челябинская область победила во Всероссийском конкурсе видеороликов по благоустройству

За Южный Урал отдали наибольшее количество голосов

Ролик о достижениях Челябинской области в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» стал победителем тематического всероссийского конкурса. В финале наш регион получил наибольшее количество голосов — более 101 тысячи, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на результаты конкурса.

Жители Челябинской области активно голосовали за ролик от своего региона на всех этапах. Утром 30 марта стало известно, что Южный Урал стал победителем всероссийского конкурса видеороликов о результатах реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», набрав 21,54% голосов. На втором месте по результатам голосования стал ролик о достижениях Чеченской Республики, на третьем — ролик от Волгоградской области.







Напомним, за пять лет действия федерального проекта в Челябинской области благоустроили почти 1700 территорий. Это парки, скверы, спортивные и детские площадки и многое другое.