Родившая чужого ребенка челябинка стала героиней программы «Пусть говорят»

В эфире озвучили результаты ДНК‑теста

В 2018 году жительница Еманжелинска Ольга Алехина родила чужого ребенка из-за ошибки медиков во время ЭКО. Позже женщина выиграла суд у перинатального центра, но все еще надеется найти своего биологического малыша. Накануне, 13 октября, в эфире Первого канала вышла программа «Пусть говорят», героиней которой стала наша землячка.

Сотрудники Первого канала нашли соседку по палате, которая также проходила процедуру ЭКО одновременно с Ольгой Алехиной. Та призналась, что тоже замечала отсутствие внешнего сходства со своим малышом, правда, не придавала этому значения. Ситуация Ольги, широко распространенная в СМИ, заставила ее задуматься о том, что именно она может воспитывать чужого ребенка. Женщина согласилась пройти ДНК-тест.

В эфире «Пусть говорят» озвучили результаты теста.

«Вероятность того, что Ольга может являться биологической матерью своего ребенка, составляет 0%», — сообщил ведущий.

Оказалось, что другая женщина также не является биологической матерью ребенка, которого воспитывает Ольга. Вторая семья воспитывает своего, кровного малыша.

А тем временем в самой Челябинской области нашли приемных родителей малышу, которого в конце сентября нерадивая мать подкинула в подъезд жилого дома в Коркино.