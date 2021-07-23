Жительница Челябинской области родила чужого ребенка из-за путаницы с эмбрионами во время ЭКО

Спустя три года Ольга Алехина не теряет надежды найти своего кровного малыша

В ноябре 2018 года жительница Еманжелинска Ольга Алехина родила сына в Областном перинатальном центре. Малыша Ольга выносила после ЭКО, для которого она и ее муж сдавали собственный биоматериал. Но генетическая экспертиза неожиданно показала, что мальчик не является их родным сыном. Сегодня женщина пытается найти родного ребенка. О непростой жизненной ситуации Ольга Алехина рассказала журналисту ИА «Первое областное».

Ольга Алехина — мама двух чудесных детей. Второго мальчика (скоро ему исполнится три года) пришлось буквально вымаливать. После первых родов у женщины появились проблемы со здоровьем, из-за которых ей удалили маточные трубы. Без них Ольга не может зачать ребенка естественным путем, но способна выносить и родить малыша.

Чтобы решить проблему с зачатием, Ольга и ее муж обратились в Областной перинатальный центр. В апреле 2018 года медики провели забор яйцеклетки, провели искусственное зачатие в пробирке и сразу же после майских праздников подсадили здоровый эмбрион будущей маме. Через семь месяцев, в конце ноября, женщина родила сына.

«Накануне выписки, а это было за несколько дней до Нового года, я заглянула в медицинскую карту сына и обнаружила, что у него вторая группа крови. У мужа — первая, у меня — третья, при таком раскладе не мог родиться ребенок со второй группой крови», — рассказывает Ольга.

После праздников Ольга потребовала провести генетическую экспертизу. Оказалось, ребенок на самом деле семье Алехиных неродной — генетики не нашли совпадений с ДНК ни папы, ни мамы.

Обманутые в своих ожиданиях родители подали судебный иск к перинатальному центру и отсудили за подмену эмбриона четыре миллиона рублей. Сейчас Алехины хотят найти биологическую мать своего малыша и своего родного ребенка — если эмбрион выжил, прижился, а ребенок родился.

«Мы оба с супругом темноволосые и глаза у нас карие. А у сына — светлые волосы и голубые глаза. Но его внешность мы никогда не обсуждаем. И никогда в разговоре не употребляем слова „наш“, „не наш“. Конечно, это наш малыш. И мы от него никогда не откажемся, как предложили нам в перинатальном центре. Но также хочется найти второго ребенка», — говорит Ольга.

Ольга пыталась выяснить имена женщин, которые проходили забор яйцеклеток и подсадку эмбрионов в тот же день, что и она. Однако перинатальный центр эти данные не разглашает.

«Во время судебного разбирательства стороны согласились на мировую. Семья Алехиных получила заявленную материальную компенсацию и, как и медики, подписала документы о неразглашении данных. Сегодня перинатальный центр не имеет права сообщать ей какую-либо личную информацию — имена, диагнозы. Чтобы продолжать поиски, Ольге нужно обратиться в правоохранительные органы, которые уполномочены запрашивать личную информацию», — пояснили журналисту ИА «Первое областное» в Минздраве Челябинской области.

По подсчетам Алехиных, второй малыш мог родиться не позже конца января 2019 года. Впрочем, беременность второй мамы могла быть неудачной — и такое возможно.

«Главное — найти эту женщину. А что делать дальше, мы посмотрим по ситуации. Это будет зависеть от настроя второй семьи. Рожденного мной малыша мы точно не отдадим — я вымаливала его в церкви. Закон в этом вопросе нас защищает. Я не подписывала документы о суррогатном материнстве, поэтому отобрать сына у нас не могут. Но мы не против, чтобы биологические родители общались с нашим ребенком. Надеюсь, что это адекватные люди и они не захотят причинять страдания малышу. Мальчик очень привязан ко мне и не отходит от меня ни на минуту», — говорит Ольга.

Женщину беспокоит, что по разным причинам мать, которая выносила ее малыша, могла отказаться от новорожденного. В этом случае Ольга и ее супруг готовы забрать второго ребенка.

Ольга и ее муж все же намерены обратить в полицию и продолжить поиски с помощью правоохранительных органов.

Истории, подобные этой, единичные, но все же случаются. Например, женщина из Москвы перенесла операцию по искусственному оплодотворению. Больше двух лет муж и жена растили детей как своих, пока случайный ДНК-тест не установил, что клетки были взяты от другого мужчины. Семья распалась, с медицинским центром начались судебные тяжбы, но виновных так и не нашли.

