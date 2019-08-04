Родители магнитогорских детей жалуются на питание в детских садах

Сейчас планируют написать коллективное письмо к поставщику продукции.

Жители Магнитогорска пожаловались на питание в столовых городских детских садов. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Жалобы поступили на дошкольные учреждения левого берега города. По словам жителей, детей кормят некачественной продукцией, которую отказываются поставлять в магазины.

«Вот уже 2 месяца в меню старая и дурно-пахнущая рыба минтай. Дети просто ее не едят. Мясо тоже привозят старое и жирное. Перестали варить компоты из сухофруктов, в основном идёт дешёвый, искусственный кисель, который дети тоже не пьют. Сейчас сезон овощей и фруктов, почему их не дают детям?», — заявили обеспокоенные родители.

Также жители отметили, что этой весной анализ крови детей показал, что у 70 процентов воспитанников оказался пониженный гемоглобин. Сами родители планируют обратиться с вопросами к городскому поставщику питания.