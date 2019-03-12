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/ Огромный кит перепугал Федора Конюхова

Огромный кит перепугал Федора Конюхова

За весь период путешествия, ему встретилось лишь два гигантских животных.
сегодня в 16:16
  |  Общество

Знаменитый путешественник Федор Конюхов на 94 дне своего путешествия встретил кита. С начала плавания, это вторая встреча с гигантским животным.

Сегодня у меня посетитель. Рядом с лодкой всплыл огромный кит. Метрах в 5−7. Я отчетливо разглядел на его спине шрамы и наросты паразитов. Я работал на палубе с опреснителем (пресная вода из опреснителя идет в бак, который стоит на палубе). Не был пристегнут. И вдруг громкий выдох, я аж присел в кокпите. Я, конечно, рад увидеть кита, но из-за его внезапного появления немного растерялся. Он нырнул и пошел своей дорогой на север. Наверное, началась миграция. Второй раз увидел кита с момента старта. Первый раз еще у берегов Новой Зеландии. — рассказал Федор Конюхов в своем блоге.

Также, путешественник отметил, что погода вокруг него ухудшается, с неба валит то снег, то дождь. Каждый пройденный километр — настоящая борьба и выживание. Федор Конюхов отмечает, что новый этап путешествия отличается от последующих.

Чтобы обогнуть мыс Горн, мне нужно уйти в «неистовые пятидесятые широты». Подняться с 46 градуса (порт Данедин) до 57 градуса Южной широты. Дай Бог, когда второй этап начнется, я буду с каждым днем двигаться от мыса Горн в сторону Австралии и будет теплее. — подчеркнул путешественник.

Федор Конюхов рассуждает о том, как психологически важно двигаться в сторону тепла. Но пока ему это недоступно, странствователь может лишь стойко идти вперед, несмотря на то, что с каждым днем погода будет ухудшаться.

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