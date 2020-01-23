Ритм, который должен насторожить: как вовремя обнаружить сердечное заболевание

Кардиолог рассказал об опасных симптомах.

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Сегодня нельзя выделить определенную возрастную группу среди населения, страдающую сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если не брать в расчет врожденные пороки развития, в наше время заработать сердечный недуг может любой человек.

«Факторы риска такие, как неправильное питание, лишний вес, низкая физическая активность, курение, высокий уровень стресса, привели к тому, что сердечно-сосудистые заболевания помолодели», — говорит врач-кардиолог, заведующая городским отделением реабилитации и кардиологии ГКБ № 2 Ирина Чуваева.

Важно внимательно следить за своим здоровьем и при первых тревожных симптомах обращаться к врачу, тем более, если в семье уже были «сердечники». Головные боли, шум в ушах, дискомфорт в грудной клетке, плохая переносимость физических нагрузок, с которыми ранее человек легко справлялся, свидетельствуют об артериальной гипертензии.

«Ишемическая болезнь проявляет себя болью в грудной клетке — стенокардией. Боль локализуется за грудиной посередине или чуть левее, бывает жгучая, давящая или сжимающая, может отдавать в левую руку, под лопатку или в челюсть. Такой приступ провоцируется физической, эмоциональной нагрузкой или, даже приемом пищи, длится приступ от 5 до 15 минут», — информирует врач.

Инфаркт миокарда проявляется более интенсивной болью в грудной клетке, держится синдром до нескольких часов, локализация боли может уходить в верхние отделы живота и сопровождаться тошнотой и рвотой. Человек становится бледным, сильно потеет и может терять сознание. Нарушение сердечного ритма — учащенный или редкий пульс — тоже должны вас насторожить.

Лучшей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний является ведение здорового образа жизни, рациональное сбалансированное питание — средиземноморская диета считается самой полезной для сердца.

Регулярная физическая активность также способствует укреплению сердечной мышцы: 30 минут умеренной физической нагрузки, либо 15 минут высокоинтенсивной не менее 5 раз в неделю достаточно для поддержания здоровья.

Из первых двух пунктов вытекает третий — контроль массы тела. Также необходимо научиться владеть собой, снизить количество отрицательных эмоций, избавиться от вредных привычек.