Компания KIA объявила о запуске сервиса подписки на автомобили KiaMobility, которую могут оформить физические лица для личного использования. В рамках этого проекта ВСК является выбранным страховщиком автомобилей KiaMobility, оформляемых в подписку, предлагая краткосрочное и долгосрочное страхование партнеру.
Пользователь может подписаться на любой срок — от одного дня до года. Сервис работает в Москве,
В стоимость подписки, помимо технического обслуживания машины, помощи на дорогах, комплектов резины и ее хранения, входит уже оформленная услуга по страхованию: ОСАГО и каско от Страхового Дома ВСК.
Партнерские отношения Страхового Дома ВСК и KIA обеспечивают развитие качественного клиентского сервиса, позволяющего пользователю оформить подписку на понравившийся ему автомобиль через приложение и получить необходимые услуги, включая страхование.