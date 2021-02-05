Резиденты «Сколково» протестируют в Челябинске технологию по борьбе с сосульками

От наледи планируют избавляться с помощью греющего кабеля на карнизах

В Челябинске этой весной начнут испытывать технологию по избавлению от сосулек. Внедрять разработку будет компания-резидент челябинского регионального оператора «Сколково» «ПСО-Проджект». О планах в эфире радио «Business FM Челябинск» рассказал директор организации Игорь Панасюк.

Для растапливания наледи на карнизах крыш разработчики предлагают использовать плоский греющий кабель. Такие элементы используют при устройстве «теплых полов».

«Мы сделали кабель диаметром 2 мм, он весь алюминиевый, с двумя жилами. Кабель очень хорошо отдает тепло. Если на него, например, поставить ножку кресла, то он не перегорит, потому что будет по своей длине раздавать тепло. Этот кабель можно вставить в модуль для установки на краю крыши. В таком случае место будет горячим и сосульки там не повиснут. Эту технологию мы в прошлом году уже испытывали, в этом продолжим», — рассказал Игорь Панасюк.

По словам директора «ПСО-Проджект», технология производства тонких греющих кабелей пользуется интересом у зарубежных предприятий. Компания поставила оборудование для оснащения нескольких объектов на Кипре.