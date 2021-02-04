После скандала с массовым увольнением хирургов отстранили главврача больницы в Верхнеуральске

В учреждении продолжается проверка Минздрава Челябинской области

В больнице Верхнеуральского района три хирурга написали заявление об увольнении. На сегодняшний день в муниципалитете остался один оперирующий доктор, который планирует отработать последние две недели. Новость об увольнениях в сельской здравнице, и без того испытывающей кадровый дефицит, буквально подняла волну негодования верхнеуральских пациентов.

«Господи боже, хоть бы последнюю больницу не закрыли, хирурги — отличные врачи. Я против увольнения врачей! У нас в своем районе должно быть все свое, кому мы будем нужны!» — пишут в соцсетях верхнеуральцы.

«Мы все против! Такие отзывчивые доктора, самое главное — профессионалы в своем деле. Не дай бог нашей больнице остаться без них», — вторят подписчики друг другу.

«Ситуация в ЦРБ действительно страшная! Специалистов нет, бесплатных талонов в Магнитогорск нет. Врачи-неделька (те, кто раз в неделю приезжают к нам) — разве это выход? Нет, конечно», — возмущены пациенты.

Коллеги уволившихся хирургов называют главной причиной их ухода конфликт между докторами и главным врачом. В конце июля 2020 года в больнице произошла смена руководства. Максим Полинов, ранее возглавлявший учреждение, был направлен в Челябинск на работу в Минздрав. Его место заняла Наталья Кузякина, работавшая ранее заведующей поликлиникой № 2 АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» Магнитогорска. Представил коллективу нового руководителя заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин. Он же и выехал сегодня в муниципалитет разбираться в причинах и последствиях конфликта.

По словам работников медучреждения, стиль руководства Натальи Кузякиной — необычный.

«Она легко переходит на личности и неразборчива в выражениях», — так охарактеризовали ее медики.

Близкие к хирургам коллеги рассказали ИА «Первое областное», что у истоков демарша стояли совсем другие люди. Коллектив, которому надоели угрозы увольнением, готовил петицию против руководства. Главный врач якобы заподозрила хирургов в готовящемся бунте.

«Хирурги в лицо говорили, что им не нравятся интриги, которые она устраивает. Коллектив разделился на „любимчиков“ и „нелюбимчиков“. Хирургическое отделение стало изгоями. Врачи просто не стали терпеть и ждать, когда их подставят», — рассказали нам в больнице.

Кризис, который зрел в учреждении несколько месяцев, скорее всего, еще не достиг своего апогея. О том, чтобы последовать примеру врачей-хирургов, говорят другие сотрудники больницы.

Заместитель министра здравоохранения Евгений Ванин встретился с коллективом и лично обсудил сложившуюся ситуацию в каждом отделении.

«Сегодня с утра выехал в Верхнеуральский район. Проговорил со всеми медицинскими работниками. Касаемо кадровой ситуации — пока все остыли, решили взять паузу, подумать. Речь идет о трех врачах, которые написали заявления. Один из них действительно настоял на уходе. Как бы то ни было, на медицинском процессе и оказании помощи пациентам данная ситуация не отразится», — рассказал ИА «Первое областное» Евгений Ванин.

Заместитель министра отметил, что пациентов принимают, как и раньше, в ГБ-3 Магнитогорска либо оперируют на месте. Сегодня это был один плановый пациент.

«В целом в медучреждении трудятся всего 180 средних специалистов и 34 врача. Буквально сегодня трудоустроились новые кардиолог и медицинская сестра, на днях пришел врач УЗИ», — отметил Евгений Ванин.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт прокомментировала сложившуюся ситуацию, рассказав об уже принятых мерах.

«Пообщалась с сотрудниками больницы в Верхнеуральске, получила несколько обращений по поводу деятельности главного врача. Она отстранена от работы с завтрашнего дня до завершения проверки, которую начал областной Минздрав», — сообщила Ирина Гехт.

Проверки в Верхнеуральской районной больнице Минздравом продолжаются. Они были назначены ранее и связаны с работой медицинского учреждения в целом. По окончании проверок Минздрав обещает сделать выводы. На сегодняшний день в больницу, по данным, опубликованным на сайте учреждения, требуются: хирург, эндокринолог, онколог, терапевт, эпидемиолог, участковый педиатр, невролог, нарколог, стоматолог, фельдшеры, зубной врач и другие медицинские работники.