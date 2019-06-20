/ Челябинцы не смогли вылететь домой из Санкт-Петербурга

Рейс задержали на 5 часов.

Вылететь в Челябинск из Санкт-Петербурга оказалось большой проблемой для пассажиров. Утром 20 июня в «Пулково» был задержан рейс авиакомпании «Смартавиа». Самолет должен был покинуть петербургский аэропорт в 2 часа ночи, но в итоге поднялся в небо только в 7 утра.

Причина — в поломке самолёта, который должен был прибыть в Петербург и забрать пассажиров, вылетающих в Челябинск. — сообщает 78.ru со ссылкой на представителей «Смартавиа».

Отметим, что сейчас задерживается рейс в Москву компаний «Аэрофлот» и «NordStar Airlines», в Тбилиси «Уральских авиалиний», в Екатеринбург «Уральских авиалиний».