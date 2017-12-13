/ Названы сроки проведения ЕГЭ в 2018 году

Расписание представили в министерстве науки РФ.

В 2018 году одиннадцатиклассники начнут сдавать Единый государственный экзамен 28 мая. Окончание итоговой аттестации запланировано на 2 июля. Дополнительные даты для сдачи пройдут с 21 марта по 11 апреля, а также с 4 по 15 сентября.



Итоговая аттестация в этом году традиционно пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный этап в сентябре, и для всех учеников будут созданы условия комфортного проведения и приема экзаменов. Важно организовать процесс таким образом, чтобы ребята не испытывали стресс и продемонстрировали свои знания. Подчеркну, что в расписании есть отдельные резервные дни для каждого учебного предмета, а также дополнительный резервный день для любого учебного предмета, что предоставит возможность сдать экзамен даже в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств. — рассказала министр образования и науки Ольга Васильева.



Отметим, что вместе в Единым госэкзаменом озвучены даты проведения Основного экзамена. Он также пройдет в три этапа: с 20 апреля по 8 мая, с 25 мая по 29 июня и с 4 по 22 сентября.