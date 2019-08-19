Ремонт подземных переходов в Челябинске завершится к концу лета

На двух переходах уже укладывают гранит.

Ремонт подземных переходов в центре Челябинска идёт полным ходом. Об этом заявил сегодня, 19 августа, заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев во время аппаратного совещания.

«Сегодня начата укладка гранита в переходах на выходах на Арбитражный суд и „Роспечать“. 26-27 августа подрядчик обещает сдать эти два выхода с полностью уложенным гранитом», — сообщил Сергей Авдеев.

Также он отметил, что в рамках подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС за прошедшую неделю было демонтировано 20 нестационарных рекламных конструкций, и в результате обследования выявлено ещё 13 рекламных конструкций, установленных без согласования.

Напомним, 22 июля 2019 года Ольга Попова, директор МАУ «Городской сад имени Пушкина» и руководитель учреждения, занимающегося ремонтом подземных переходов, подала заявление об уходе по собственному желанию. До этого врип главы Челябинска Наталья Котова раскритиковала ход работ по ремонту подземных переходов.