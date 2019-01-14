/ Ремонт моста на ЧМЗ взяла на особый контроль администрация города

Примерный срок проведения работ — 8 месяцев.

Администрация Челябинска взяла на особый контроль реконструкцию моста в Металлургическом районе. Об этом сегодня, 14 января, сообщили на аппаратном совещании у врио главы города Владимира Елистратова.

Владимиру Елистратову были представлены несколько вариантов стабилизации ситуации с перевозкой сотрудников ООО «Мечел-Кокс». Так, в течение сегодняшнего дня, 14 января, будет организована выездная комиссия, которая утвердит дополнительный график движения общественного транспорта.

На мосту очень серьезные повреждения, в среднем в час по нему ездит порядка 400 автомобилей. Поясню, более пяти лет назад мост был передан на баланс муниципалитету от ООО «Мечел». В прошлом году мы наняли специализированную компанию, которая провела обследование всех челябинских мостов. Конкретно по этому путепроводу заключение однозначное — незамедлительная полная остановка эксплуатации в виду аварийного состояния. — прокомментировал заместитель Главы города Владимир Алейников.

Проезд по путепроводу был закрыт в конце декабря 2018 года, причем как для частного, так и для общественного транспорта. Ремонт будет проходить длительное время. Примерный срок — 8 месяцев. Сейчас все движение до аэропорта проходит через Бродокалмакский тракт.

Уже с завтрашнего дня, 15 января, вносятся изменения в движение маршрутного такси № 82 «Железнодорожный вокзал — Аэропорт». От ж/д вокзала до остановки кинотеатр «Орленок» без изменений, далее по Шоссе Металлургов, Монтажников до остановки «ЭСПЦ № 5», затем по улицам Морская, Хлебозаводская, Северный луч, Героев Танкограда, проспект Победы, Бажова, Бродокалмакский тракт, дорога на Аэропорт.





Информацию о работе маршрута можно получить по телефону 777-46-10.

С 30 декабря автобусный маршрут № 41 «ДК Строитель - Аэропорт» следует по временной схеме: ДК «Строитель» - Румянцева - Богдана Хмельницкого - Сталеваров - Хлебозаводская - автодорога Северный луч - Героев Танкограда - проспект Победы - Бажова - Брадокалмакский тракт - Аэропорт (в прямом и обратном направлении).

