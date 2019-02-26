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/ 700 миллионов рублей направят на ремонт автодорог Челябинской области

700 миллионов рублей направят на ремонт автодорог Челябинской области

Также будут отремонтированы мостовые переходы и освещение путепроводов.
сегодня в 16:30
  |  Общество

В 2019 году по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на ремонт дорог, мостовых переходов и обустройство освещения путепроводов направят более 700 миллионов рублей. Реконструировать буду объекты, расположенные в Карабаше, Аргаяшском и Сосновском районах Челябинской области.

Капитальная реконструкция дорог — это постоянная статья расходов областного бюджета. Процесс это недешевый, поэтому работы проводятся поэтапно. В текущем году на продолжение ремонта дороги Аргаяш-Кулуево-Марксист-Альмеева выделяется более 558 миллионов рублей. Работы там ведутся с 2017 года. Окончательно дорога будет сдана к 2020 году. Общий объем финансирования объекта за четыре года превысит один миллиард рублей. Наша задача — постепенно приводить все дороги регионального значения в хорошее состояние. — отметил Борис Дубровский.

Эта дорога, которая связывает село Кулуево и деревню Альмеева, ремонтировалась в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2017—2018 годах. В 2019 году будет отремонтировано еще 7 километров автодороги. Отметим, что по ней южноуральцы могут добраться до популярных туристических мест (Ильменский заповедник, озера Аргази, Тургояк, Увильды).

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году, на обновление мостов через реки Зюзелга и Сак-Елга, будет направлено более 100 миллионов рублей. В данный момент оба моста находятся в плохом состоянии из-за большой автомобильной нагрузки.

На участке дороги от Челябинска до села Харлуши будет установлено более 700 светильников для обустройства наружного освещения. Работы будут проводить два года: 571 светильник в 2019 году и 223 — в 2020 году.

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