/ 10 миллиардов рублей потратили на ремонт дорог в Челябинской области

Об успехах и недочетах в строительстве отчитался Владимир Бурматов.

Депутат Госдумы Российской Федерации Владимир Бурматов поделился своим мнение о ходе дорожного строительства на территории Челябинска. В частности, чиновник рассказал о рекордной сумме, потраченной на ремонтирование дорожного полотна областной столицы.

С точки зрения объемов денег — это рекорд. Помните у нас была «дорожная революция»? Когда все деревья вырубили и вместо них укатали асфальт. Тогда на всю эту дорожную революцию было направлено 5 миллиардов. Сейчас 10 и это второй год подряд. На следующий год мы, скорее всего, сможем увеличить эти объемы финансирования. У других регионов даже близко нет таких цифр. Теперь с точки зрения масштабов. Примерно 800 с лишним тысяч квадратных метров нового асфальта. Если брать хотя бы такие улицы в Челябинске, которые были отремонтированы в этом году — Ленина, Победы, Свердловский, Блюхера, Энгельса, Красная, Меридиан, дорога в аэропорт. Это главные наши артерии. — цитирует Владимира Бурматов bfm74.ru.

Помимо того, чиновник указал и на основные ошибки, которые совершаются дорожниками города при проведении ремонтных работ.

Эти провалившиеся решетки, брошенный снятый асфальт, который неделями лежит никому не нужный, и вот эта вот вырубка квадратная, из-за которой перепад высот более 6 см. Машина просто подпрыгивает на ней, подвеска убивается, амортизаторы убиваются, диски гнутся. Конечно, нарушение правил укладки, когда в дождь укладывается асфальт. Слава Богу, в этом году повезло с погодой, и все основные магистрали были уложены в сухую погоду. — рассказал депутат Госдумы.

Кроме того, Владимир Бурматов отметил, что одной из задач к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года станет увеличение бюджета на ремонт основных транспортных развязок Челябинска. Для подготовки дорожного покрытия города к масштабному событию необходимо финансирование, сопоставимое с нынешними объемами.