/ Сквер имени Гагарина модернизируют в Варне по программе «Комфортная городская среда»

За территорию голосовали жители, общественники и ветераны.

Сквер имени Гагарина, расположенный в Варне, ждет реконструкция в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Территорию выбрали сами жители села. Свои варианты они могли предложить администрации до 9 февраля. Также за парк голосовали общественная палата и совет ветеранов Варны.



Парковые зоны и места отдыха играют значительную роль в жизни не только крупных мегаполисов, но и в жизни небольших провинциальных городков и сел. Парки — это место, где люди могут проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной обстановке, отдыхать от ежедневной суеты и просто наслаждаться природой. Парковые зоны способствуют улучшению качества воздуха и являются средой обитания и развития представителей флоры и фауны. Также они способствуют сплочению населения и повышению качества его жизни. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Администрации Варненского муниципального района.

Парк будет зеленым, с большим количеством прогулочных дорожек и скамеек для отдыха. Также на территории парка хотят создать площадку с уличными тренажерами, а напротив нее разместить стадион — спортивное поле с трибунами. Кроме того, в парке будет детская площадка.



Реализация проекта продолжается благодаря поддержке губернатора Бориса Дубровского. В 2018 году на формирование городской среды выделят 1 миллиард 54 миллиона рублей.